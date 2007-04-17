Бойко заявляє, що ціна на бензин росте через Ющенка

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО пояснює зростання оптових і роздрібних цін на нафтопродукти в Україні політичною кризою, що склалася в країні.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Экономические известия".

"Ситуація ускладнилася у зв`язку з виходом президентського указу (про розпуск Верховної Ради – УНІАН) і з бажанням трейдерів закласти у вартість палива політичні ризики. Ми досить чітко бачимо це впродовж останнього тижня", - сказав Ю.БОЙКО.

Разом з тим, за його словами, ціни поки що не вийшли за верхню межу коридору - 4,07 грн. за літр бензину А-95 (згідно з формулою визначення ціни на нафтопродукти, розробленою аналітичною групою).

"Хіба що, подекуди зустрічається 4,10 грн. за літр. Але це тільки в Києві, Донецьку і Криму, решта областей не дотягують навіть до нижньої межі встановленого коридору. Отже це чисто політичні ризики, інших підстав я не бачу", - сказав Ю.БОЙКО.

Міністр також додав, що окрім політичної складової, присутній і сезонний сплеск попиту на нафтопродукти і, як наслідок, зростання цін. "Але це традиційне явище у всьому світі. Уряд з осені перейшов на ліберальний режим регулювання ринку нафтопродуктів", - відзначив він.

На думку міністра, меморандум з нафтотрейдерами виконується і суспільству на даний момент зрозуміло, чому на ринку встановлюється та або інша ціна. «Звичайно, є нюанси і з одного, і з іншого боку, але в цілому ми вийшли на цивілізоване формування ціни за рахунок формульного підходу», - вважає Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії UPECO, з 6 по 13 квітня 2007 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 0,6-1,7% (в середньому на 1%).

На сьогоднішній день два (Херсонський і Одеський) з шести українських нафтопереробних заводів перебувають на реконструкції.

Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. в роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсягу споживання сстановлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а решта поставляються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії та інш.