Боротьбу з пташиним грипом координуватиме рада при Президентові

19:41, 06 травня 2006
Суспільство
580

Очолює раду міністр з питань надзвичайних ситуацій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив Координаційну раду з питань протидії високопатогенному грипу птиці та запобігання пандемії грипу .

Сьогодні було підписано указ Президента „Про Положення про Координаційну раду з питань протидії високопатогенному грипу птиці та запобігання пандемії гриппу”, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, Коордрада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Її основними завданнями є: розроблення та внесення пропозицій щодо визначення пріоритетів та механізмів реалізації державної політики у сфері запобігання занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці на території України, пандемії грипу; забезпечення скоординованих дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій щодо протидії

занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці на території України та запобігання пандемії грипу; залучення коштів міжнародних донорських організацій для здійснення заходів щодо запобігання занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці на території України, пандемії грипу;

прогнозування можливих економічних та соціальних наслідків занесення на територію України високопатогенного грипу птиці та пандемії грипу, визначення регіонів, де існує найбільша небезпека занесення та поширення високопатогенного грипу птиці; вивчення та сприяння впровадженню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду щодо запобігання занесенню і поширенню

високопатогенного грипу птиці, пандемії грипу.

Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України, Державною надзвичайною протиепідемічною комісією при Кабінеті Міністрів України, Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Координаційної ради.

До складу Коордради входять посадові особи Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державного департаменту ветеринарної медицини, Української академії аграрних наук та інших державних органів і наукових організацій.

Головою Коордради за посадою є міністр з питань надзвичайних ситуацій. Він має заступника, яким за посадою є перший заступник міністра охорони здоров`я, головний державний санітарний лікар України.

Персональний склад Координаційної ради за поданням її голови затверджує Президент України.

Голова Координаційної ради здійснює керівництво діяльністю Коордради, регулярно інформує Президента України про її роботу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter