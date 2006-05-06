Боротьбу з пташиним грипом координуватиме рада при Президентові

Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив Координаційну раду з питань протидії високопатогенному грипу птиці та запобігання пандемії грипу .

Сьогодні було підписано указ Президента „Про Положення про Координаційну раду з питань протидії високопатогенному грипу птиці та запобігання пандемії гриппу”, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, Коордрада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Її основними завданнями є: розроблення та внесення пропозицій щодо визначення пріоритетів та механізмів реалізації державної політики у сфері запобігання занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці на території України, пандемії грипу; забезпечення скоординованих дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій щодо протидії

занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці на території України та запобігання пандемії грипу; залучення коштів міжнародних донорських організацій для здійснення заходів щодо запобігання занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці на території України, пандемії грипу;

прогнозування можливих економічних та соціальних наслідків занесення на територію України високопатогенного грипу птиці та пандемії грипу, визначення регіонів, де існує найбільша небезпека занесення та поширення високопатогенного грипу птиці; вивчення та сприяння впровадженню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду щодо запобігання занесенню і поширенню

високопатогенного грипу птиці, пандемії грипу.

Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України, Державною надзвичайною протиепідемічною комісією при Кабінеті Міністрів України, Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Координаційної ради.

До складу Коордради входять посадові особи Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державного департаменту ветеринарної медицини, Української академії аграрних наук та інших державних органів і наукових організацій.

Головою Коордради за посадою є міністр з питань надзвичайних ситуацій. Він має заступника, яким за посадою є перший заступник міністра охорони здоров`я, головний державний санітарний лікар України.

Персональний склад Координаційної ради за поданням її голови затверджує Президент України.

Голова Координаційної ради здійснює керівництво діяльністю Коордради, регулярно інформує Президента України про її роботу.