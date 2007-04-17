Семенюк перенесла терміни продажу акцій «Укртелекому»

Фонд державного майна України переносить терміни продажу міноритарних держпакетів «Укртелекому» до нормалізації ситуації на фондовому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК.

За її словами, тільки за підсумками однієї торгової сесії, у п`ятницю, 13 квітня, у зв`язку зі зниженням вартості акцій підприємства капіталізація «Укртелекому» знизилася на 100 млн. грн. «Ми не можемо виставляти ці акції за безцінь», - наголосила В.СЕМЕНЮК.

Голова ФДМУ повідомила, що найближчим часом Фонд звернеться до Кабінету міністрів з проханням внести зміни до плану приватизації на другий квартал ц.р. і перенести терміни приватизації ряду об`єктів у зв`язку зі зниженням ціни їх акцій на фондовому ринку.

При цьому В.СЕМЕНЮК відмовилася назвати які-небудь конкретні терміни перенесення продажу акцій «Укртелекому», зазначивши, що це залежатиме від нормалізації політичної ситуації в країні і стабілізації роботи українського фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ планував з 28 березня по 23 липня реалізувати на українських фондових біржах 5-процентний пакет акцій «Укртелекому».

У власності держави закріплено 50%+1 акція підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» (м. Київ) - один із провідних українських операторів зв`язку, монополіст на ринку фіксованого зв`язку: на кінець 2006 року кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку компанії становила близько 10 млн.

У 2006 році дохід від діяльності компанії становив майже 7,9 млрд. грн. проти 6,6 млрд. грн. у 2005 році. Водночас, чистий прибуток «Укртелекому» становив 513,4 млн. грн. проти 519,1 млн. грн. роком раніше.

Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.

Фонду державного майна належить 92,86% акцій “Укртелекому”, фізичним особам - 1,65%.

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