50 тисяч кримчан - наркомани

За оцінками правоохоронців, кількість осіб, що вживають наркотики в Криму з урахуванням латентності цього виду злочину, досягає близько 50 тисяч осіб, а річний обіг наркотиків становить до 2,5 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє ЦГЗ, за ініціативою МВС України на території Криму з 18 по 27 квітня буде проводиться комплексна оперативно-профілактична операція з попередження і припинення наркозлочинів. Крим - п`ятнадцятий регіон України, в якому цього року проводяться такі цільові заходи.

Останній приклад виявлення міжнародного каналу постачання на територію України з Німеччини 6 тисяч пігулок «екстазі» та кілограма амфетаміну свідчить про значні обсяги постачань важких наркотиків на півострів. "Боротьба з цим злом є одним з найважливіших завдань із збереження генофонду нації, тому кожна розсудлива людина розуміє масштабність даної проблеми", - наголошують в ЦГЗ.