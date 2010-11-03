Жінці, яка замовила вбивство власного чоловіка, дали 6 років

У Чернігівській області засуджено до 6 років позбавлення волі жінку, яка замовила вбивство свого чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Апеляційний суд Чернігівської області виніс вирок у кримінальній справі по обвинуваченню жительки Чернігова у підготовці та організації умисного вбивства (ст. 14 ч.1, ст. 27 ч. 3, ст. 115 ч. 2. п. 11 Кримінального кодексу України).

Як було встановлено під час судового слухання, у лютому цього року жінка через тривалі неприязні стосунки зі своїм чоловіком вирішила замовити його вбивство. З проханням знайти людину, яка зможе скоїти вбивство, вона звернулася до свого знайомого, але той, щоб не допустити злочину, повідомив правоохоронні органи. Жінку було затримано. Під час слідства вона повністю визнала свою вину.