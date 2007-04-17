Де краще робити операцію на серце прем`єр-міністрові?

Прем`єр-міністра Грузії Зураба Ногаїделі готують до операції на серці в клініці Св.Лукаса у американському місті Х`юстон. За інформацією грузинської телекомпанії "Руставі 2", операцію заміни клапанів проведе відомий хірург Чарльз Фрейзер.

Глава грузинського уряду був госпіталізований 15 квітня. За словами директора Республіканської клінічної лікарні Грузії Ныколоза Кипшидзе, проблеми з серцем давно непокоїли прем`єра. Під час візиту до США його обстежили американські лікарі і запропонували прооперувати. "Операція рутинна", - пояснив Н.Кіпшидзе. Проте, зазначив він, чим швидше З.Ногаїделі її зробить, тим краще.

За попередньою інформацією лікаря, грузинський прем`єр проведе в клініці 7-10 днів.

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