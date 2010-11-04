Гриценко: армія має 5 млрд. зайвих доларів, але їх неминуче розкрадуть

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО оцінює надлишкове майно Збройних сил України в суму не менше 5 мрлд. доларів.

Про це народний депутат сказав в інтерв`ю виданню «Бизнес».

«Із року в рік кількість надлишкового майна збільшується, оскільки чисельність Збройних сил скорочується, майно продається. Приблизно можна говорити не менше ніж про 5 млрд. доларів. Але це за умови, що нерухомість реалізовуватимуть прозоро, а не із застосуванням сумнівних схем, пропонованих нинішнім керівництвом Міноборони», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, що «жодна силова структура не повинна займатися реалізацією власного надлишкового майна». «Продаж майна чиновниками Міноборони або відомчими держпідприємствами створює умови для процвітання корупції, що обіцяє колосальні бариші деяким керівникам відомства, але не армії», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, «займатися продажем надлишкового майна військового відомства повинні структури, не пов`язані з Міноборони». «Дуже важливо не допустити комерціалізації відомства, чого так активно добивається його керівництво», - вважає народний депутат.

Він навів приклад, що першою державою, яка вирішила провести комерціалізацію армії, був Китай. «Це закінчилося дуже сумно – масовою корупцією серед генералітету й у вищих ешелонах влади. Не варто наступати на ті ж граблі. Міністр оборони повинен займатися підготовкою та підтримкою боєготовності армії, а не торгувати землею», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.