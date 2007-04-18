Лукаш розповіла про свій ”двобій” з Турчиновим та Губським

Заступник міністра кабінету міністрів Олена Лукаш заявляє, що має намір звернутися до Генпрокуратури з проханням притягнути до відповідальності депутатів, які перешкоджали учасникам судового засідання і суддям потрапити до Конституційного суду.

Про це Лукаш повідомила журналістам в середу.

За її словами, її особисто не пускали депутати від БЮТ Олександр Турчинов та Богдан Губський, та "нашоукраїнець" Руслан Князевич, але там були й інші депутати.

Вона зазначила, що усе це зафіксовано у фото і відеоматеріалах.

Також Лукаш висловила думку, що "було б добре обговорити цю ситуацію під час засідання Верховної Ради".

Зі свого боку представник президента в КС Володимир Шаповал розповів, що він теж із складнощами "проривався на роботу", але при цьому "особисто не бачив як депутати заважали комусь пройти".

Українська правда