Розробляються, мінімум, три проекти змін до Митного кодексу

Нині розробляються, як мінімум ,три проекти змін до Митного кодексу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив глава парламентського комітету з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК.

За його словами, проектом змін до кодексу опікуються депутати, і відповідні напрацювання вже є у комітеті. Також над зміною митного законодавства працюють Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва і віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

В.ХОМУТИННИК відзначив, що всі напрацювання щодо змін до Митного кодексу будуть зібрані в один проект закону, який і буде представлено в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави парламентського комітету В. ХОМУТИННИКА, зміни до чинного Митного кодексу можуть бути прийняті парламентом в лютому 2011 року.

Довідка УНІАН. Митний кодекс набрав чинності 1 січня 2004 року.