У Кам’янці-Подільському перерахунок голосів показав перші невідповідності

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині під час перерахунку голосів, відданих за кандидатів на посаду міського голови, виявлені перші невідповідності.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у міській територіальній виборчій комісії.

Зокрема, на ДВК №1 у декількох бюлетенях у прізвищі одного з кандидатів знайдено помилку. Такі бюлетені є фальшивими, стверджують у ТВК.

Також у ТВК не виключають, що у разі суттєвих порушень тервиборчком звернеться за допомогою до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, учора в Кам’янці-Подільському міська ТВК розпочала повторний перерахунок голосів на виборах міського голови. “До міської ТВК звернулася Партія регіонів, кандидат на посаду міського голови від “Сильної України” Михайло СІМАШКЕВИЧ та ще декілька партійних організацій з проханням перерахувати голоси виборців щодо кандидатів на посаду міського голови Кам’янця-Подільського. Прогнозую, що цей процес затягнеться ще на тиждень”, - сказав голова облосередку КВУ Юрій АНУФРІЄВ .