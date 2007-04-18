Богатирьова: головне, щоб позитивні зміни відбулися в самому Калашнікові

Лідер парламентської фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА наголошує, що питання про перебування в партії народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА вирішить з’їзд, якій відбудеться найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні журналістам у Страсбурзі, коментуючи на прохання УНІАН ситуацію, за якої представники коаліції наголошують на необхідності дотримання прав людини, але при цьому так і не виключили з партії депутата, який скоїв напад на співробітників телеканалу СТБ, перешкоджаючи роботі журналістів.

“Що стосується депутата, про якого ви говорите, декілька разів прем’єр-міністр, лідер Партії регіонів давав пояснення, воно абсолютно чітке, демократичне, що буде з’їзд партії, який обов’язково розгляне це питання. Коли буде з’їзд, я думаю, рішення буде колегіально прийнято, можливо воно буде в травні, можливо, пізніше”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також додала, що рішення про виключення О.КАЛАШНИКОВА з партії “майже визріло” і буде внесено до порядку денного з’їзду.

Водночас, за словами лідера фракції, головне, щоб відбулися позитивні зміни в самому О.КАЛАШНИКОВІ.

“Це і право тієї людини, про яку ви говорите, сьогодні прилюдно на з’їзді висловити свою позицію, і висловити, як він оцінив сьогодні і що він пережив, і які він заходи вживав, щоб унеможливити не тільки для будь-кого, а й для себе, в першу чергу, такі вчинки. Це головне, а не формально, чи він включений чи виключений, це головне, чи зміни в ньому відбулися і як це могло статися”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.