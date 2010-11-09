Герман каже, що непричетна до порушення кримінальної справи
"Мене дивує така інформація"
Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН категорично відкидає свою причетність до порушення кримінальної справи проти членів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
Про це вона заявила кореспонденту УНІАН.
“Як заступник глави Адміністрації Президента України я ніколи не зверталася до Генпрокуратури з клопотанням про порушення кримінальної справи проти будь-кого з членів Національної ради”, - наголосила вона.
Г.ГЕРМАН також сказала: “Мене дивує така інформація, про яку я дізналася сьогодні з преси”.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу телеканалу ТВі, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Про це йдеться у копії постанови Генпрокуратури, яка є у розпорядженні ТВі, про порушення кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення під час засідання, що відбулося 27 січня 2010 року.
“Кримінальну справу порушено, як зазначається у вступній частині, за зверненням Ганни ГЕРМАН”, - зазначає прес-служба ТВі.
У повідомленні також йдеться, що дії Нацради “заподіяли істотну шкоду авторитету державного органу, а також інтересам юридичних осіб ТОВ “Телестудія “Служба інформації” і ТОВ “Телерадіокомпанія “Кіно-ТВ”.
У прес-службі зазначають, що “мова йде про телеканали “НТН” та “Ентер-фільм”, які належать голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ”.
У повідомленні також зазначено, що постанову підписав заступник генпрокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ, який “на сьогодні вже не обіймає цю посаду”.