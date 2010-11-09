Герман каже, що непричетна до порушення кримінальної справи

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН категорично відкидає свою причетність до порушення кримінальної справи проти членів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Про це вона заявила кореспонденту УНІАН.

“Як заступник глави Адміністрації Президента України я ніколи не зверталася до Генпрокуратури з клопотанням про порушення кримінальної справи проти будь-кого з членів Національної ради”, - наголосила вона.

Г.ГЕРМАН також сказала: “Мене дивує така інформація, про яку я дізналася сьогодні з преси”.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу телеканалу ТВі, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Про це йдеться у копії постанови Генпрокуратури, яка є у розпорядженні ТВі, про порушення кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення під час засідання, що відбулося 27 січня 2010 року.

“Кримінальну справу порушено, як зазначається у вступній частині, за зверненням Ганни ГЕРМАН”, - зазначає прес-служба ТВі.

У повідомленні також йдеться, що дії Нацради “заподіяли істотну шкоду авторитету державного органу, а також інтересам юридичних осіб ТОВ “Телестудія “Служба інформації” і ТОВ “Телерадіокомпанія “Кіно-ТВ”.

У прес-службі зазначають, що “мова йде про телеканали “НТН” та “Ентер-фільм”, які належать голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ”.

У повідомленні також зазначено, що постанову підписав заступник генпрокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ, який “на сьогодні вже не обіймає цю посаду”.