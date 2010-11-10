На Хмельниччині жінка відрізала голову своїй 5-місячній дитині

У Славуті Хмельницької області 23-річна жінка відрізала голову своєму 5-місячному сину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

“Як з’ясували слідчі, молодій жінці наснилося, що чоловік, з яким вона живе - то ангел, а народжена нею дитина є нечистим. Під велінням невідомого голосу вона встала з ліжка, винесла сина на вулицю і на лавці звичайним кухонним ножем відтяла йому голову. Сама ж, як була, із закривавленими руками й одягом, попрямувала до батьків та повідомила переляканим пенсіонерам, що убила диявола”, - зазначила Ю.ГРИНЬ.

Правоохоронці знайшли тіло дитини поблизу туалету, без голови.

Ю.ГРИНЬ зауважила, що сім’я проживала у неофіційному шлюбі. За словами 32-річного чоловіка, народження дитини зовсім не позначилося на їхніх стосунках.

Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство). Для встановлення психічного стану підозрюваної призначено судово-психіатричну експертизу.