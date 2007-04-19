Фахівці б`ють на сполох: радіоактивне забруднення води продовжується

Чорнобильська організація профспілок попереджає про продовження забруднення води після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив член ЦК Атом профспілки - голова Ради Чорнобильської територіальної організації профспілок Микола ТЕТЕРІН.

«За останніми даними, вздовж усього каскаду дніпровських водосховищ зараз забрудненість води збільшена з доаварійним рівнем від 10 до 30 разів», - сказав М.ТЕТЕРІН.

На його думку, це може мати катастрофічне значення для питного водопостачання й землеробства.

Він підкреслив, що фахівці б`ють на сполох й рекомендують проводити додаткові дослідження щодо наслідків забруднення води.

За словами М.ТЕТЕРІНА, забруднення води продовжується, оскільки радіоактивні відходи були поховані на березі річки Прип’ять. «Практично – це другий саркофаг», - підкреслює він.

Він зазначив, що після аварії відходи були поховані в траншеях, у спорудах, що не були пристосовані для тривалого зберігання радіоактивних матеріалів.

Експерт підкреслив, що ці пункти поховання підтоплюються грунтовими водами. «На сьогодні забрудненість річки Прип’ять формується на 70%-75% за рахунок грунтових вод. Зараз у зоні відчуження почали забруднюватися підземні води», - сказав він, додавши, що після аварії «забрудненість» формувалася за рахунок змиву радіоактивних елементів із поверхні.

М.ТЕТЕРІН зазначив, що фахівці не можуть сказати, як боротися з цим, але очевидно, що необхідно проводити додаткові дослідження.

«Ми точно не знаємо, в якій стадії перебуває процес забруднення підземних вод. Через недостатнє фінансування необхідний контроль не забезпечується », - сказав він.

За його словами, останній контроль робився в 1998 році.

М.ТЕТЕРІН зазначає, що через забруднення підземних вод у зоні відчуження можуть бути забруднені глибинні підземні води, які використовуються для питного водопостачання.

«Київ має три джерела водопостачання – річка Дніпро, річка Десна й підземні свердловини», - сказав голова Ради Чорнобильської територіальної організації профспілок.