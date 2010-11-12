Ціни на цукор восени знижуються, проте не цього року

У жовтні-листопаді ціни на цукор підвищилися на 16–20% - до 7–7,2 тис. грн./тонн, повідомляє comments.ua.

Як відзначає видання, це суперечить тенденціям докризових років, коли в сезон цукроваріння ціни падали на 35–40%.

Причиною зростання цін є збільшення цін на газ для промислових споживачів та нестача сировини. Якщо 2009 року цукровики платили 258 дол. за тис. кубометрів, то у третьому кварталі 2010 року - 328 дол. за тис. кубометрів. Відтак, у структурі собівартості цукру на газ припадає майже 35%.

Урожай цукрового буряку в 2010 році оцінюють в 14 млн. тонн, причому вміст цукру в ньому дуже низький. Через брак сировини частина цукрових заводів, уведених в експлуатацію восени, пропрацювали менше місяця, що не може не відбитися в майбутньому на ціні самого цукру.

За оцінками директора консалтингової компанії «ААА» Сергія НАЛИВКИ, у 2010/2011 маркетинговому році буде випущено не більше 1,4 млн. тонн бурякового цукру, а не 1,7 млн. тонн, як прогнозує Національна асоціація цукровиробників «Укрцукор».

Крім того, зростання цін на цукор в Україні провокує ще й прагнення Мінагрополітики відправити 100-300 тис. тонн цукру до Росії. Якщо уряд домовиться з росіянами про безмитний експорт 100-130 тис. тонн цукру, це може привести до повторення торішньої ситуації на вітчизняному ринку, викликавши різкий стрибок цін у середині сезону.

Довідка УНІАН. Внутрішнє споживання цукру в Україні зараз оцінюється на рівні 1,8 млн. тонн. До «цукрової кризи» цей показник сягав 2–2,1 млн. тонн.

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозує зростання цін на цукор у країні на 5-18% у грудні 2010 р. – січні 2011 р.

Крім того, «Укрцукор» знизив на 20% прогноз виробництва цукру з буряка врожаю 2010 р. – до 1,6 млн. тонн.

За даними Державного комітету статистики України, в Україні на 1 листопада ц.р. урожай цукрового буряка становив 11,7 млн. тонн. - це на 50,4% більше, ніж на 1 листопада минулого року.

За прогнозами Міністерства аграрної політики, цукрового цього року планується зібрати більше 15 млн. тонн.

У 2009 році врожай в Україні цукрового буряка становив 10 млн. тонн.