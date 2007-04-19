Кабмін присвоїв 3-5 ранги ряду держслужбовців (список)

Кабінет міністрів України присвоїв ранги державних службовців керівному складу ряду відомств.

Відповідне розпорядження міститься на урядовому порталі.

Зокрема, третій ранг державного службовця заступнику Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Валерію БЕВЗУ, заступнику міністра транспорту та зв’язку України – голові Державної авіаційної адміністрації Анатолію КОЛІСНИКУ, заступнику міністра оборони України Миколі НЕЩАДИМУ, завідуючій відділом взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії Зої ШАРИКОВІЙ.

Крім того, четвертий ранг державного службовця присвоєно: завідувачу відділу забезпечення діяльності національної ради з питань культури і духовності та ради етнонаціональної політики департаменту культури та духовності Головної служби гуманітарної політики та з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України Олександру БОРЯКУ, завідувачу відділу системного програмного забезпечення департаменту комп’ютерних систем і оргтехніки Служби глави Секретаріату Президента України Ігорю БОЯРСЬКОМУ, завідувачу відділу міжнародних аспектів нерозповсюдження та контролю над озброєнням управління міжнародної безпеки департаменту зовнішньополітичних аспектів національної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Олександру ДОЦЕНКУ, заступнику керівника департаменту контролю – завідувачу відділу моніторингу виконання актів і доручень Президента України головної служби документального забезпечення Секретаріату Президента України Наталії ЖАБЧЕНКО, директору Державного департаменту з питань адаптації законодавства Олені ЗЕРКАЛЬ, заступнику начальника Головного управління державної служби України Сергію КОРНІЄНКУ, директору департаменту організації роботи міністерства та документообігу Міністерства фінансів України Людмилі КОРШЕНЮК, заступнику керівника Служби віце-прем’єр-міністра України Володимиру ЛИСЮКУ, заступнику міністра економіки України Оксані СЛЮСАРЕНКО;

крім того, п’ятий ранг державного службовця присвоєно першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Денису БАССУ, заступнику Міністра економіки України Наталії БОЙЦУН, державному уповноваженому Антимонопольного комітету України Юрію ГОЛОВЧАНСЬКОМУ, заступнику міністра аграрної політики України Василю ГУМЕНЮКУ, заступнику голови правління Пенсійного фонду України Івану ЛЕЩЕНКУ, заступнику міністра економіки України Валерію МУНТІЯНУ та іншим.