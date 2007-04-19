Рух у київському метро поновлено

Сьогодні увечері на 10 хв. було призупинено рух поїздів в Київському метрополітені на Куренівсько-Червонармійській лінії через падіння людини на колію на станції Контрактова площа.

Як повідомили УНАН у прес-службі столичного метрополітену, інцидент стався о 18.28. Чоловік внаслідок падіння отримав незначні травми.

Рух потягів було поновлено через 10 хв., тобто о 18.38.

У той же час як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в м. Києві винуватець інциденту перебував у нетверезому стані. Зараз з ним працюють співробітники міліції.