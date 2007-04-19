У ДТП загинули двоє пасажирів маршрутки

В Херсоні під час дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиць в центрі міста загинули двоє пасажирів маршрутного автобусу, водій і семеро пасажирів доставлені до лікарень міста з ушкодженнями різного ступені тяжкості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у черговій частині обласного управління МВС в області, 25-річний водій автомобіля “Деу Ланос” проїхав на червоне світло світлофору і скоїв зіткнення з маршруткою “Богдан”, після чого автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із ЗАЗом, після чого автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП загинули пасажири маршрутки: 60-річний чоловік та 35-річна жінка.

Як зазначили в управлінні, у всіх водіїв - учасників ДТП взято кров на вміст алкоголю. Ведеться слідство щодо інших обставин трагедії.