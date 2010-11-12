Рудь зустрічатиме Новий рік за гратами

Колишньому керівникові Державної інспекції з контролю за цінами Тетяні РУДЬ обрано міру запобіжного заходу – утримання під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, відповідне рішення сьогодні ухвалив Печерський районний суд Києва, задовольнивши таким чином подання слідчого Генпрокуратури з особливо важливих справ.

Як зазначили у прес-службі, наразі Т.РУДЬ перебуватиме під вартою протягом двох місяців на час проведення досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, Т.РУДЬ 9 листопада була звільнена з посади голови Державної інспекції з контролю за цінами через порушення присяги держслужбовця.

9 листопада Т.РУДЬ була затримана працівниками СБУ та ГПУ через розслідування справи про хабарництво працівниками установи.