Рудь зустрічатиме Новий рік за гратами
17:13, 12 листопада 2010Суспільство
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Рішення суду: під вартою - два місяці
|Тетяна РУДЬ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, відповідне рішення сьогодні ухвалив Печерський районний суд Києва, задовольнивши таким чином подання слідчого Генпрокуратури з особливо важливих справ.
Як зазначили у прес-службі, наразі Т.РУДЬ перебуватиме під вартою протягом двох місяців на час проведення досудового слідства.
Як повідомляв УНІАН, Т.РУДЬ 9 листопада була звільнена з посади голови Державної інспекції з контролю за цінами через порушення присяги держслужбовця.
9 листопада Т.РУДЬ була затримана працівниками СБУ та ГПУ через розслідування справи про хабарництво працівниками установи.
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