16 листопада об 11-30 в УНІАН відбудеться спільна прес-конференція ПриватБанку і MasterCard, присвячена запуску нового карткового продукту - кредитної міні-карти ПриватБанк-MasterCard - інноваційної платіжної карти для активних покупців, зокрема, тих хто вважає за краще здійснювати покупки on-line.

Учасники: Олександр Дубілет, голова правління ПриватБанку, Белла Ставчанські, президент регіону європейських ринків MasterCard Europe, що швидко ростуть, і Сергій Равняго, глава представництва MasterCard Europe в Україні. В ході прес-конференції Олександр Дубілет представить портфель кредитних карт ПриватБанку, підіб’є підсумки 2010 р. і представить плани на 2011 р., а також разом з Белою Ставчанські і Сергієм Равняго презентує журналістам нову кредитну міні-карту ПриватБанк-MasterCard (вул.Хрещатик,4,конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 0505255884, ahontar@prp.com.ua (Олександра Гонтарь); 066 7815818, mgribova@prp.com.ua (Мирослава Грибова); 044 4952960 , «Пі Ар Пі Україна».