Прем'єр-міністр Угорщини: по-перше, ми не боїмося українців

Угорщина підтримує ухвалення плану дій з безвізового режиму і угоду про вільну торгівлю між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав прем`єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН.

«По-перше, ми не боїмося українців, до того ж частина громадян України – це угорці. По-друге, ми вважаємо, що розумні, працьовиті й чесні люди повинні вільно пересуватися з країни до країни», - сказав В.ОРБАН.

Він висловив надію, що під час головування Угорщини в Євросоюзі в 2011 році вдасться досягти серйозного прогресу в питанні встановлення безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. При цьому В.ОРБАН зазначив, що дія віз заважає, перш за все, вільному пересуванню чесних і порядних людей, оскільки злочинці й люди, які мають недобрі наміри, так чи інакше, знаходять можливості перетинати кордони.