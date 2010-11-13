МВС хоче від Кабміну 290 мільйонів, щоб "підготуватися" до Євро-2012
19:52, 13 листопада 2010Суспільство
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Спецтехніка, транспорт, форма...
Керівництво МВС України сподівається отримати з держбюджету 290 млн. грн. на переоснащення своїх підрозділів до Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ Віктор РАТУШНЯК.
"Ми сподіваємося, що до Євро-2012 будуть у бюджеті передбачені гроші, тому що про це йшлося на урядовому комітеті. Для переоснащення міліції передбачено більше 290 мільйонів, якраз щоб ми по-європейськи зустрічали гостей у містах, якій прийматимуть Євро-2012", - сказав він.
За словами В.РАТУШНЯКА, вказану суму передбачається витратити на закупівлю спецтехніки, транспорту, форменного одягу.
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