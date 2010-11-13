МВС хоче від Кабміну 290 мільйонів, щоб "підготуватися" до Євро-2012

Керівництво МВС України сподівається отримати з держбюджету 290 млн. грн. на переоснащення своїх підрозділів до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ Віктор РАТУШНЯК.

"Ми сподіваємося, що до Євро-2012 будуть у бюджеті передбачені гроші, тому що про це йшлося на урядовому комітеті. Для переоснащення міліції передбачено більше 290 мільйонів, якраз щоб ми по-європейськи зустрічали гостей у містах, якій прийматимуть Євро-2012", - сказав він.

За словами В.РАТУШНЯКА, вказану суму передбачається витратити на закупівлю спецтехніки, транспорту, форменного одягу.