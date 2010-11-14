Стережіться осінньої засмаги

Листопад продовжує радувати українців не по–осінньому теплою погодою. Як повідомила «Україні молодій» начальник відділу метеопрогнозів «Укргідрометцентру» Людмила Савченко, у найближчі дні така приємна та суха погода утримається. Температура повітря сягатиме 13—18 градусів тепла. І лише наприкінці наступного тижня — числа з 17–го — стовпчики термометрів потроху почнуть опускатися. Утiм різкого похолодання в Гідрометцентрі не очікують.

В Криму денна температура другий тиждень тримається на позначцi «плюс 20 градусів» i бiльше. Причому більш спекотно не на Південнобережжі, а у центральних регіонах. У Сімферополі кілька днів тому було зафіксовано аж +27! Відтак на пляжах знову можна побачити оголені тіла, а деякі відпочивальники вдаються до активних водних процедур — море в районі Ялти прогрілось до 16—17 градусів.

Одначе засмагою не варто захоплюватись, попереджають фахівці. Так, заступник директора Карадагської науково–дослідної геофізичної обсерваторії В’ячеслав Лук’янчук розповів агенції «Новий регіон», що наразі зафіксовано зниження вмісту озону в атмосферних шарах над Кримом приблизно на чверть більше від звичайного. Через це легше «дістатись» до земної поверхні ультрафіолетовому випромінюванню. Воно, як відомо, шкодить здоров’ю, зокрема може загострити хвороби шкіри. Тому, радить учений, слід використовувати захисні креми або й узагалі уникати прямих сонячних променів. Озонова «діра» протримається над Кримом десь до початку грудня.