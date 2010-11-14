Сильна повінь у Бельгії, є жертви

У неділю план дій на випадок катастрофи оголосила влада бельгійської столиці, повідомляє Радіо Свобода.

Багато кварталів Брюсселя залиті водою, ось-ось вийде з берегів канал. Представник столичної пожежної служби П’єр Мейс повідомив: «Ситуація серйозніша, ніж учора, і вранці ми оголосили план катастрофи для Брюсселя, щоб всі служби були готові діяти у будь-який момент при подальшому ускладненні обстановки».

В цілому ж по країні ситуація тяжка: по вулицях сіл і містечок течуть справжні річки. Перші поверхи будівель залиті водою, рятувальники і пожежники, яким допомагають поліція і армія, евакуювали людей на човнах і вантажівках. Багато хто втратив все своє майно і навіть житло.

У ніч на неділю в потоках води загинули двоє жителів одного з сіл на французькому кордоні. За повідомленням рятувальних служб, їм доводилося минулої доби вивільняти багато водіїв, захоплених водою, зокрема з перевернутих потоками автомобілів.

Зливи тривають з другої половини п`ятниці. Блоковано багато автодоріг, в кількох місцях перекриті залізниці. Населення попереджають про необхідність виявляти пильність і обережність.