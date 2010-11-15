Німецький посол вшанував пам'ять загиблих у Севастополі

Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ відвідав сьогодні Севастополь в рамках Дня народної скорботи, що відзначається в Німеччині, по вшануванню жертв насильства і воєн (Volkstrauertag).

Як передає кореспондент УНІАН, посол поклав вінки і квіти до підніжжя пам`ятного хреста на меморіальному німецькому військовому кладовищі в селі Гончарне, а також до меморіалу «Вічний вогонь» на Сапун-горі.

«Ми вперше відзначаємо День пам`яті тут, в Севастополі, де в роки війни в Україні вилягло близько 400 тисяч німецьких солдатів», - сказав Г.ГАЙМЗЕТ.

Він також зазначив, що «ми вшановуємо цього дня не лише пам`ять солдатів, загиблих на війні, але й пам`ять всіх жертв серед цивільного населення - жертв репресій, насильства, всіх тих, хто помер від страждань і голоду».

У меморіальних заходах також взяли участь постійний представник Президента України в АРК Віктор ПЛАКІДА, заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Олександр КЛИМОВ, начальник управління особового складу-заступник начальника штабу ВМС Збройних Сил України контр-адмірал Ігор ТИМЧУК, підрозділ почесної варти і військові музиканти українського флоту.

День народної скорботи в Німеччині вважається державним днем пам`яті і нагадуванням про необхідність примирення, розуміння і миру.