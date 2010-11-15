Правоохоронці отримали 12 нових «жигулів»
03:09, 15 листопада 2010Суспільство
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Повідомлення з Прикарпаття
Правоохоронці Прикарпаття отримали 12 нових службових автомобілів «Жигулі».
Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області.
Автомобілі вручили правоохоронцям під час урочистих заходів в УМВС, присвячених Дню вшанування ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ.
Ці машини надало МВС України, і відтепер вони використовуватимуться в райвідділах міліції працівниками оперативних служб, зокрема, карного розшуку.
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