Правоохоронці отримали 12 нових «жигулів»

Правоохоронці Прикарпаття отримали 12 нових службових автомобілів «Жигулі».

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області.

Автомобілі вручили правоохоронцям під час урочистих заходів в УМВС, присвячених Дню вшанування ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ.

Ці машини надало МВС України, і відтепер вони використовуватимуться в райвідділах міліції працівниками оперативних служб, зокрема, карного розшуку.