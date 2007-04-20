Мороз: опозиція продовжує отримувати заробітну платню депутатів ВР

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що депутати опозиційних фракцій, незважаючи на дострокове припинення Президентом повноважень ВР, продовжують отримувати заробітну плату.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за його словами, “за ті два дні, коли почали видавати заробітну плату за попередній місяць, отримали зарплату 84 депутата з фракції БЮТ і 51 – з «Нашої України». «Тож у мене виникає питання, вони склали свої повноваження, а чому тоді ходять за зарплатою поза чергою?», - спитав О.МОРОЗ.

Він також висловив упевненість, що ті народні депутати, які отримали заробітну плату, не мали ніякого наміру писати заяви про дострокове припинення своїх повноважень.

О.МОРОЗ також нагадав, що стаття 81 Конституції України чітко передбачає порядок складення повноважень народними депутатами. Зокрема, за словами голови ВР, депутати мають особисто подавати відповідні заяви на розгляд ВР, а не Президенту.

Крім того, нагадав О.МОРОЗ, влітку минулого року депутати-опозиціонери вже робили подібні заяви щодо наміру 150 народних депутатів припинити свої повноваження. «А виявилося, що ніяких заяв ніхто не писав», - сказав О.МОРОЗ. Він також наголосив, що вважає подібні заяви «чистим піаром». «Це щось на зразок російської приказки – «і рибку з’їсти, і депутатом залишитись», - сказав голова ВР.

О.МОРОЗ також висловив здивування тим, що депутати опозиційних фракцій, незважаючи на Указ Президента про розпуск ВР, скористалися своїм правом і оформили відрядження на засідання ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня депутати двох фракцій БЮТ та «Наша Україна» ухвалили рішення про дострокове припинення своїх депутатських повноважень.

Народний депутат Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) назвав це створенням «правових підстав» для підписання Президентом України нового указу про розпуск ВР в разі, якщо КС визнає нинішній указ Президента неконституційним. А.ПОРТНОВ зазначив, що у випадку, коли третина складу ВР напише заяви про дострокове складення депутатських повноважень, Президент зможе підписати новий указ на нових підставах.

***Стаття 82 Конституції передбачає, що Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин (300) від її конституційного складу. До фракції БЮТ входить 125 депутатів, “Нашої України” – 77. Водночас низка депутатів долучилася до коаліції.

19 квітня Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що усі без винятку депутати фракції БЮТ написали на ім’я Президента заяви про складення з себе депутатських повноважень.

Вона наголосила, що заяви були написані на ім’я глави держави, оскільки сама ВР і керівники парламенту на сьогодні є нелегітимними.