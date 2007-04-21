Погода на вихідні

У вихідні дні в Україні утримається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 21 квітня місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 21 квітня у західних, північних і центральних областях, 22 квітня в Україні на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 7-12° тепла, на півдні, 22 квітня і в західних областях 10-15°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде південний з переходом на північно-західний, поривчастий.

23-24 квітня - без опадів, лише 23 квітня на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі утримаються заморозки 0-5° (на Південному узбережжі Криму, а 24 квітня у західних областях температура вночі 1-6° тепла); вдень підвищення температури: 23 квітня до 9-15°, 24 квітня до 12-18°, у західних областях місцями до 20°.

У Києві та області 21-22 квітня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 21 квітня місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 7-12° тепла.

23-24 квітня - без опадів. Вночі утримаються заморозки 0-5°; денна температура підвищиться: 23 квітня до 10-15° тепла, 24 квітня до 13-18°.