Командувачі ВМС України і ЧФ РФ разом привітали учасників параду

У Севастополі на площі Нахімова розпочалися основні заходи на відзначення 61-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні і 62-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, командувач Військово-морських сил України контр-адмірал Ігор ТЕНЮХ і командувач Чорноморського флоту Російської Ффедерації адмірал Олександр ТАТАРІНОВ, прийнявши доповіді командувачів парадом капітана 1 рангу Миколи КУЛІША і контр-адмірала Юрія ХАЛАЙЧЕВА, спільно привітали учасників параду - ветеранів війни і підрозділи гарнізону. Після цього вони піднялися на трибуну, з якої учасників параду, його численних глядачів привітали тимчасово виконуючий обовязки голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ (голова міськдержадміністрації Сергій ІВАНОВ вже більш як два тижні перебуває на стаціонарному лікуванні - УНІАН), і голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ.

„Марш переможців” розпочався урочистим проходженням проспектом Нахімова ветеранів війни. Першу колону, тримаючи в руках бойовий прапор 1-го Гвардійського зенітно-ракетного Севастопольського полка, очолив Герой Радянського Союзу генерал-майор авіації Віктор КОЛЯДІН. Вперше серед колон ветеранів Збройних Сил пройшла колона ветеранів Військово-Морських Сил України, яку очолив віце-адмірал у відставці Микола КЛІТНИЙ. За ветеранами урочистим маршем пройдуть близько 1 тисячі українських і російських військовослужбовців.