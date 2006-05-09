На Львівщині у День Перемоги перепоховають невідомих солдат

У День Перемоги на Львівщині перепохововають тіла двадцяти шести радянських солдатів, які загинули 1941-го року в боях поблизу Львова. Останки виявили члени Товариства пошуку жертв війни “Пам’ять”, повідомляє «Німецька хвиля».

Голова товариства “Пам’ять” Ярослав ОНИЩУК зазначив, що таких радянських поховань, які виявлено в селах Золочівського району, що на Львівщині, є дуже багато. До 90-х років ними майже ніхто не займався, а могилами німецьких солдатів і поготів: “Я думаю, що німецьких захоронень є тисячі. В одному “Бродівському котлі” є тисячі останків не поховані. Тут роботи не на один рік”. Невеликі могили, що в лісах часто зазнають розграбувань так званих „чорних” археологів, які підбирають все, що можна вигідно продати колекціонерам: каски, медалі, особисті речі покійників, каже Я.ОНИЩУК. Товариство, за його словами, проводить пошуки лише радянських солдатів, але трапляються й німецькі. У таких випадках перепохованням цих могил вже займається німецька спілка, перевозячи останки на Меморіал німецьким воїнам, що у Жовківському районі. Я.ОНИЩУК також зазначив, що “Пам’ять” має намір ініціювати підписання угоди з німецькою спілкою про взаємодію у пошукових та ексгумаційних роботах.