Що робити з вантажами, які швидко псуються

Міністерство транспорту і зв`язку України розробило Правила перевезення автомобільним транспортом вантажів, що швидко псуються. Відповідний проект наказу Мінтрансу виноситься на публічне обговорення, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

Як наголошується в повідомленні, в Україні зараз відсутній нормативно-правовий акт, який визначає і регламентує єдині умови і процедури перевезення вантажів, що швидко псуються, автомобільним транспортом усіма видами сполучення, права, обов`язки і відповідальність учасників транспортного процесу, вимоги до конструкції транспортних засобів, призначених для перевезення таких вантажів, і стану їх спеціального устаткування, упаковки і тари з урахуванням вимог чинного національного законодавства і міжнародних договорів України.

Ухвалення цих Правил дозволить удосконалити систему державного регулювання діяльності автомобільного транспорту при перевезенні вантажів, що швидко псуються, дозволить підвищити безпеку і якість послуг перевізників і забезпечення населення і економіки країни доброякісною продукцією.

Як зазначають у міністерстві, в цілому ухвалення цих Правил дозволить зробити більш безпечним, якісним і ефективним перевезення вантажів, що швидко псуються, автомобільним транспортом.

Розроблені Правила поширюватимуться на суб`єктів господарювання незалежно від форми власності учасників транспортного процесу перевезення вантажів, що швидко псуються: виробників продукції, вантажовідправників, вантажоодержувачів, перевізників.