Троє міліціонерів-хабарників отримали від 3 до 5,5 років

У Хмельницькій області трьох міліціонерів за вимагання й одержання хабара засуджено на терміни від 3 до 5,5 років ув’язнення з позбавленням права займати посади в органах внутрішніх справ строком на три роки та конфіскацією всього майна, крім житла.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в області.

З’ясовано, що начальник Ізяславського райвідділу міліції, його перший заступник і начальник сектора карного розшуку цього райвідділу міліції, діючи за попередньою змовою, протягом квітня-травня 2009 року, використовуючи своє службове становище, з метою незаконного збагачення, шляхом тиску і шантажу у вигляді погроз притягнення до кримінальної відповідальності за надуманий злочин, вимагали у жителя Ізяслава хабар у розмірі 3 тис. доларів, суму якого згодом зменшили до 10 тис. гривень.

У травні 2009 року співробітники Служби безпеки України затримали правопорушників «на гарячому», після отримання частини хабара (8 тис. гривень) та його розподілу.

Усіх трьох міліціонерів визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

Окрім того, у процесі судового розгляду доведено факт причетності першого заступника начальника Ізяславського РВ УМВСУ до вимагання у травні 2009 року у трьох жителів Шепетівського району хабара у розмірі 2 тис. доларів за непорушення кримінальної справи за незаконний вилов ними риби. Даний злочин кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 368 (замах на одержання хабара) Кримінального кодексу України і враховано при визначенні покарання.