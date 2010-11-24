У Донецьку двоє чоловіків з автоматом пограбували пункт обміну валют

Сьогодні у центрі Донецька невідомі скоїли озброєний напад на пункт обміну валют, з якого викрали близько 60 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області Ігор ДЬОМІН.

За його словами, сигнал про пограбування обмінного пункту, розташованого у будівлі на розі вулиці Постишева і проспекту Маяковського, надійшов у міліцію об 11.10.

«За попередньою інформацією відомо, що в приміщення обмінного пункту увірвалися двоє озброєних чоловіків. Вони були в капюшонах, обличчя прикривали шарфи», - сказав І.ДЬОМІН.

Він додав, що, також за попередніми даними, у одного з нападників був автомат Калашникова, з якого були зроблені кілька пострілів.

«В обмінному пункті на момент нападу перебувала одна співробітниця. Вона не постраждала», - відзначив І.ДЬОМІН.

Він уточнив, що сума викраденого, за попередніми підрахунками, становить 58 тис. грн.

«Після нападу злочинці зникли, зараз ведуться їх активні пошуки», - сказав І.ДЬОМІН.