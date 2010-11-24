Експерти: за 10 років страховий ринок перетворився на «банківський присосок»

Експерти відзначають бездіяльність керівництва Держфінпослуг в питанні реформування страхового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора в ході круглого столу на тему «Проблеми розвитку небанківського сегменту ринку фінансових послуг» президент Асоціації «Страховий бізнес» Ігор ЯКОВЕНКО відзначив, що за останні десять років яких-небудь істотних змін системи регулювання страхового сектора, які дозволили б йому активно розвиватися, не відбулося.

«З погляду регулювання за останні 10 років нам дійсно нічим похвалитися», - сказав І.ЯКОВЕНКО.

Більш того, він відзначив, що відсутність чіткої політики розвитку важливих видів страхування, зокрема агрострахування, зробили страховий ринок залежним від банківського сегменту і, відповідно, темпи розвитку ринку страхування визначаються станом справ українських банків.

«За 10 років такого регулювання ринок перетворився на банківський присосок», - підкреслив І.ЯКОВЕНКО.

На його думку, потрібно терміново змінювати підходи до регулювання, щоби дії регулятора були логічними, зрозумілими ринку і направленими на його розвиток.

«Ми повинні змінити систему регулювання ринку, тому що останні роки діяльність нашого регулятора мені нагадує даїшника зі знаком, який приїхав десь його поставив, - це і реєстр, і аудитори, або ще щось, - сховався, оштрафував, потім переніс його, знову поставив, знову оштрафував. От і все регулювання, - відзначив І.ЯКОВЕНКО. - Нам потрібно побудувати модель нового регулятора, який відповідає нашим вимогам, щоби ринок розвивався».

У свою чергу глава Комісії УОФА з страхового аналізу Вячеслав ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ відзначив, що страховий ринок входить в 2011 рік без стратегії розвитку. При цьому накопичилася велика кількість проблемних питань, зокрема, таких, які стосуються приведення українського законодавства у сфері страхування у відповідність з нормами СОТ. На його думку, саме Держфінпослуг має ініціювати вирішення цих питань, проте ніякі кроки в даному напрямку не робляться, більше того, регулятором ухвалюються рішення, не зовсім зрозумілі ринку.

«Ми сьогодні вже говорили про проблему, пов`язану з аудиторськими висновками, ми бачимо, наскільки високий рівень правової неписьменності був проявлений при розсилці цих «листів щастя» з приводу аудиторських висновків. Ми бачимо, що такі помилки говорять, швидше за все, або про слабку професійну підготовку якоїсь частини співробітників Держфінпослуг, або про те, що професіонали, які там ще залишилися, не можуть донести своє бачення і своє розуміння того, як правильно за законодавством такі речі вирішувати», - вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Крім того, він відзначив, що виступи керівника Держфінпослуг відносно ситуації на ринку небанківських фінансових установ несуть більше шкоди, ніж користі, оскільки підривають довіру споживачів.

«Гучні заяви, які дуже часто звучать, вони емоційні, вони цікаві, вони привертають до себе увагу, але вони можуть нести зворотну реакцію для споживача, для учасників ринку, для компаній і людей, які на цьому ринку працюють багатьох років і збираються працювати і далі, - підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. - Політичні заяви повинні завжди підкріплюватися питаннями економічної доцільності, питаннями внутрішньої і політичної етики людини, яка такі заяви робить».

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада ц.р. українські небанківські фінансові асоціації в особі президента Української федерації страхування Олександра Завади, президента Національної асоціації кредитних союзів України Петра Козинцова і виконавчого директора Всеукраїнської асоціації ломбардів Юліїі Рожкової підписали резолюцію про недовіру главі Держфінпослуг Василю Волзі.