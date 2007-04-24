Зловмисник прихопив з ювелірного магазину сейф

У Житомирській області зловмисник викрав з ювелірного магазину сейф з виробами на 20 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області.

Уночі до приміщення магазину, що в смт. Володарськ-Волинський, зламавши вхідні двері, проник зловмисник, який із відділу ювелірних виробів викрав металевий сейф, у якому знаходились ювелірні вироби із золота та срібла на загальну суму близько 20 тис. гривень.

На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи райвідділу міліції та Управління Міністерства внутрішніх справ в Житомирській області. Розпочато розслідування.