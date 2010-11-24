У Львові призначено наймасштабнішу акцію підприємців

25 листопада у Львові та в райцентрах області пройдуть акції протесту під гаслом «Ні – Податковому кодексу», учасники яких вимагатимуть від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА застосувати вето до Податкового кодексу.

Як повідомила УНІАН координатор акції протесту проти Податкового кодексу у Львові, учасник Громадянського руху «Відсіч» Ольга САЛО, найбільш масштабна акція відбудеться у Львові.

«Мітинг розпочнеться об 11.00 біля стін Львівської обласної ради, де ми спільно озвучимо своє «Звернення до Президента України». Далі учасники акції протесту у супроводі колони автомобілів таксі пройдуть колоною до Львівської міської ради, де відбуватиметься перше сесійне засідання новобраних депутатів міської ради. Протестувальники мають намір передати міським депутатам вимогу, щоб вони ухвалили своє звернення до глави держави на підтримку підприємців», - розповіла О.САЛО.

Як поінформував у свою чергу координатор акцій протесту підприємців Львівщини Ігор ШАПОВАЛЕНКО, для участі у Всеукраїнській акції протесту 25 листопада з Львівщини вже виїхали до столиці потягами та власним автотранспортом близько 300 підприємців.