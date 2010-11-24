У Черкасах підприємці проїдуть автомобільною колоною

Завтра в Черкасах місцеві підприємці проведуть громадську акцію під гаслом "Ні - Податковому кодексу" на підтримку вимоги підприємців малого та середнього бізнесу України до Президента України ветувати прийнятий Верховною Радою Податковий кодекс.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Черкаській правозахисній організації «Актив Черкащини», колона легкових авто їздитиме центральними вулицями міста.

Після закінчення цієї акції підприємців ініціативна група передасть голові Черкаської облдержадміністрації резолюцію для Президента з вимогою ветувати Податковий кодекс і в подальшому, при його розгляді та розробці, враховувати думку представників малого та середнього бізнесу, провести справжнє громадське обговорення.