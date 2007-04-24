В Івано-Франківську помер відомий правозахисник-шістдесятник Опанас Заливаха

Сьогодні в Івано-Франківську на 82-му році життя помер відомий правозахисник-шістдесятник, художник, побратим В’ячеслава Чорновола Опанас Заливаха.

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Івано-Франківської облдержадміністрації, керівники області, інтелігенція та громадські діячі висловили співчуття сім’ї покійного.

О.Заливаха був одним iз авторiв знищеного Шевченкiвського вiтражу в Київському унiверситетi (1964 року). О.Заливаху в 1966 році було засуджено до таборiв суворого режиму за звинуваченням в антирадянськiй пропагандi та агiтацiї. Строк він вiдбував у Мордовії.

У 1995 році О.Заливаха був вiдзначений Державною премiєю України iм. Тараса Шевченка.