В Івано-Франківську помер відомий правозахисник-шістдесятник Опанас Заливаха
18:51, 24 квітня 2007Суспільство
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Побратиму В’ячеслава Чорновола був 81 рік
|Опанас Заливаха
Як повідомили УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Івано-Франківської облдержадміністрації, керівники області, інтелігенція та громадські діячі висловили співчуття сім’ї покійного.
О.Заливаха був одним iз авторiв знищеного Шевченкiвського вiтражу в Київському унiверситетi (1964 року). О.Заливаху в 1966 році було засуджено до таборiв суворого режиму за звинуваченням в антирадянськiй пропагандi та агiтацiї. Строк він вiдбував у Мордовії.
У 1995 році О.Заливаха був вiдзначений Державною премiєю України iм. Тараса Шевченка.
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