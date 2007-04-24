Співробітники СБУ намагалися вручити повістку нотаріусу судді Станік
20:27, 24 квітня 2007Суспільство
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Повідомлення про силові дії заперечується
|Василь КИСЕЛЬОВ
Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, «ніхто до квартири не вривався. Були цілком законні дії в рамках відповідної кримінальної справи, яка перебуває в провадженні Служби Безпеки».
При цьому у прес-службі СБУ зазначили, що “співробітники СБУ намагалися вручити повістку нотаріусу С.СТАНІК”.
«Силових методів не застосовувалось», - наголосили в прес-службі СБУ.
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