Співробітники СБУ намагалися вручити повістку нотаріусу судді Станік

Служба безпеки України спростовує інформацію, розповсюджену окремими ЗМІ з посиланням на народного депутата від Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА, про те, що начебто співробітники спецслужби вривалися до квартири нотаріуса судді Конституційного суду Сюзани СТАНІК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, «ніхто до квартири не вривався. Були цілком законні дії в рамках відповідної кримінальної справи, яка перебуває в провадженні Служби Безпеки».

При цьому у прес-службі СБУ зазначили, що “співробітники СБУ намагалися вручити повістку нотаріусу С.СТАНІК”.

«Силових методів не застосовувалось», - наголосили в прес-службі СБУ.