Комісар ЄС: Україна вирішила питання постачання газу для власної потреби

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС називає Україну стабільним партнером з постачання газу до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на спільному засіданні делегацій Європарламенту зі співпраці з Росією, Україною та Білоруссю.

“Ми підписали з Україною меморандум про співробітництво в енергетиці, і українська сторона виконує його. Ми працюємо в усіх напрямках з Україною, і я вірю, що Україна є справді стабільною транзитною країною”, - сказав єврокомісар.

За словами А.ПІБАЛГСА, Україна вирішила питання постачання газу для власної потреби, а також питання ціни на газ, а тому очікувати якихось можливих проблем чи перебоїв з постачанням російського газу через Україну не варто.

Говорячи про роботу з Білоруссю у напрямку забезпечення надійності постачання енергоресурсів і, зокрема, нафти, А.ПІБАЛГС зазначив, що на сьогодні практично немає політичних контактів з Білоруссю. Водночас, за його словами, Єврокомісія готова і надалі сприяти технічному співробітництву з Білоруссю, зокрема, в галузі забезпечення надійності роботи нафтопроводу “Дружба”.

Щодо відносин з Росією А.ПІБАЛГС відзначив, що з червня цього року буде відновлена діяльність робочої групи між Росією та ЄС у сфері енергетики, яка має стати “ключовим елементом” в подальшому розвитку співпраці, а також давати прогнози та аналізи енергетичного ринку, шукати відповіді на запитання стосовно захисту навколишнього природного середовища тощо.