У Кабміні сказали, кому світить підвищена пенсія

У Україні в середньому на 30-150 грн. будуть підвищені пенсії для окремих категорій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Збільшення розміру пенсій буде здійснене у зв`язку із зростанням середньої заробітної плати і відповідно до пенсійної реформи, яка була розпочата урядом ЯНУКОВИЧА в 2004 році», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр уточнив, що йдеться про ті категорії громадян, пенсійне забезпечення яких здійснюється на основі законів про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби, про наукову і науково-технічну діяльність, а також про статус і соціальний захист громадян, потерпілих в результаті Чорнобильської катастрофи.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, збільшення пенсій торкнеться 1,6 млн. пенсіонерів. «Існують розрахунки, згідно з якими зростання пенсій буде забезпечене в обсязі 510 млн. грн.», - додав він. При цьому віце-прем`єр підкреслив, що збільшення пенсій здійснюватиметься за рахунок резервних засобів Пенсійного фонду, що сформувалися в результаті збільшення надходжень за рахунок зростання заробітної плати.

Як сказав віце-прем`єр, рішення уряду про підвищення пенсій набуває чинності з 1 березня 2007 року. «Пенсії цих категорій громадян будуть перерозраховані і будуть здійснені доплати», - підкреслив він.