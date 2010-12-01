Справа про смерть студента в міліції: підсудні просять виставити пресу

Адвокат батьків студента Ігоря Індила, який помер при нез’ясованих обставинах в Шевченківському райвідділі міліції Києва, Олександр ЗАРУЦЬКИЙ просить суд повернути справу на додаткове розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням він звернувся сьогодні під час попереднього розгляду справи до судді Деснянського райсуду столиці Маргарити ВАСИЛЬЄВОЇ, яка головує у судовому процесі.

У своєму клопотання адвокат зазначив, що, на його думку, направити справу на додаткове розслідування необхідно, зокрема, через те, що у справі не встановлено всіх осіб, які, можливо, також, як і обвинувачені співробітники вказаного райуправління Сергій ПРИХОДЬКО і Сергій КОВАЛЕНКО, могли бути винні у смерті І.Індила.

Крім того, як зауважив адвокат, вказаним працівникам міліції висунуто занадто м’яке обвинувачення. Серед інших причин необхідності направити справу на додаткове розслідування О.ЗАРУЦЬКИЙ назвав те, що не досліджено, чи все зробили лікарі швидкої допомоги, яких було викликано до І.Індила. Також обвинуваченим, як зазначається адвокат, не ставиться у вину факт настання смерті потерпілого.

Водночас О.ЗАРУЦЬКИЙ наполягає в разі повернення справи на дослідування на призначенні повторної комісійної судмедекспертизи у Чернівецькому обласному бюро СМЕ та Національному університеті імені Богомольця, оскільки у вказаних закладах, на його переконання, працюють більш досвідчені медики.

Пояснюючи необхідність проведення такої експертизи, адвокат, зокрема, звернув увагу суду на те, що під час попередньої судмедекспертизи не було дано відповіді з приводу обставин і причин появи на передпліччях потерпілого ран, появи крововиливів у шлунок, підшлункову залозу, тонкий кишковик. Також експерти не дослідили час появи травм і не встановили їх причинно-наслідковий зв’язок з настанням смерті.

Водночас і сторона підтримки обвинувачення, і самі обвинувачені виступили проти повернення справи на додаткове розслідування. Зокрема, представники прокуратури зауважили, що неповнота дослідження окремих матеріалів справи не може бути причиною її не призначення до розгляду по суті.

Також обвинувачені попросили суд відхилити клопотання низки телеканалів щодо проведення в залі судового засідання фото-відеофіксації.

У свою чергу мати І.Індила подала до суду клопотання з проханням долучити її представником у судовому засіданні представника Уповноваженого ВРУ з прав людини Любов ЖУРАВСЬКУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва.

У жовтні в прокуратурі Києва заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.