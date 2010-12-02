Мешканці Сумщини зможуть перетинати кордон не тільки пішки

Мешканці прикордонних районів Сумської області України та Курської, Брянської областей Російської Федерації із сьогоднішнього дня зможуть ще в п’яти місцевих пунктах пропуску перетинати державний кордон на власних легкових автомобілях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА.

За його словами, автомобільне сполучення ще у п’яти місцевих пунктах пропуску відкрито, зокрема, на виконання домовленостей Президентів України та РФ щодо спрощення прикордонних формальностей під час здійснення контролю у пунктах пропуску, створення комфортних умов для перетину кордону жителями прикордонних областей України та Росії.

Відтак з 1 грудня 2010 року мешканці прикордонних районів України та РФ зможуть перетинати держаний кордон не тільки пішки, а й на легковому автомобільному транспорті, мотоциклах та гужових підводах, що їм належать, без вантажу на напрямках с. Володимирівка (Україна) - с. Гордіївка (РФ) в місцевому пункті пропуску «Володимирівка»; с. Кіндратівка (Україна) - с. Єлізаветівка (РФ) в пункті пропуску «Кіндратівка»; с. Волфіне (Україна) - с. Волфіне (РФ) в пункті пропуску «Волфіне» в Білопільському районі; с. Бояро -Лежачі (Україна) – с. Тьоткіно (РФ) в пункті пропуску «Бояро-Лежачі» та с. Нововасилівка – с. Біла Берізка в пункті пропуску «Нововасилівка».

«Сьогодні на ділянці відповідальності Сумського прикордонного загону в межах Сумської області облаштовано та функціонують 10 місцевих пунктів пропуску, в яких створено всі необхідні умови для перетину кордону мешканцями прикордоння. В двох місцевих пунктах пропуску вже здійснюється пропуск та контроль легкового автомобільного транспорту мешканців прикордонних районів», - розповів О.ШИШКА.

При цьому він наголосив, що у відкритих для автомобільного сполучення місцевих пунктах пропуску державний кордон зможуть перетинати тільки громадяни України та Російської Федерації - мешканці Сумського, Білопільського, Путивльського, Середино-Будського, Коренівського, Глушковського та Трубчевського прикордонних районів України та Російської Федерації на легковому автомобільному транспорті, мотоциклах та гужовому транспорті, що їм належить, без вантажу, за наявності документів.