Україна затвердила національну рейтингову шкалу

Уряд України сьогодні затвердив національну рейтингову шкалу. Про ухвалення відповідного рішення повідомив журналістам голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Анатолій Балюк.

Національна рейтингова шкала передбачає надання довгострокових (більше року) і короткострокових (до року) кредитних рейтингів. При цьому виділяються два рівні рейтингів: інвестиційний і спекулятивний.

Найвищим рівнем довгострокового кредитного рейтингу є uaAAA, потім ідуть uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC і uaD - дефолт. Короткострокові кредитні рейтинги включають uaK1, uaK2, uaK3, uaK4, uaK5 і uaKD.

Нагадаємо, що уряд України 1 квітня 2004 р. схвалили концепцію створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей економіки, суб`єктів господарювання і національної шкали кредитних рейтингів. У грудні 2005 р. прийнято закон, який запровадив нові правила і вимоги до рейтингової оцінки і надав повноваження уряду затвердити національну рейтингову шкалу.