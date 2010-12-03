Футбольні вболівальники можуть жити на Дніпрі на теплоходах

Державна адміністрація морського і річкового транспорту («Укрморрічфлот») у рамках підготовки до Євро-2012 підтримує ідею організації рейсів з європейськими футбольними уболівальниками і туристами до Києва по Дніпру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, буде розроблений план дій, згідно з яким буде розглянута можливість довгострокового швартування суден у спеціально обладнаних причалах у Києві з метою використання їх як готельні комплекси для пасажирів на час проведення Євро-2012.

Відповідна домовленість була досягнута 2 грудня, під час зустрічі фахівців «Укрморрічфлоту» з експертом Німецького товариства технічної співпраці в Україні Ульріхом БЕКЕРОМ.

Під час зустрічі німецький експерт висловив сподівання, що до транспортування туристів по Дніпру можна буде залучити не тільки європейські судноплавні компанії, а й український пасажирський флот.

У свою чергу, заступник голови «Укрморрічфлоту» Борис КОЗИР підкреслив, що європейцям буде надана всестороння підтримка з боку державних органів, які відповідають за експлуатацію причалів, пасажирські перевезення та безпеку судноплавства внутрішніми водними шляхами.

Нагадаємо, зараз для проходження іноземних суден по Дніпру необхідно одержати тимчасовий разовий дозвіл від «Укрморрічфлоту». Разом з тим, оскільки між урядами Німеччини та України підписана угода про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, то такий дозвіл німецьким судновласникам не потрібен.