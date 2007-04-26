Відбудеться форум “Роль освіти та ЗМІ у діалозі культур та співіснуванні народів”

27 квітня о 10-00 відбудеться дводенний міжнародний форум “Роль освіти та ЗМІ у діалозі культур та співіснуванні народів”. Країни-учасниці: Україна, Туреччина, Росія, Грузія, США, Німеччина, Великобританія, Казахстан, Єгипет, Індія, Пакистан, Йорданія, Сирія, Корея, Азербайджан, Молдова, Франція, Австрія, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан. (Конгрес-хол, Президент-готелю, вул.Госпітальна 12 ). Телефони: 235-66-53, 8-097-489-90-85.

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