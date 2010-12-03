Україна отримала часткові гарантії від Газпрому щодо транзиту газу
12:39, 03 грудня 2010Суспільство
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Не менше 112 млрд. куб. м протягом 5 років
НАК «Нафтогаз України» отримала часткові гарантії від ВАТ «Газпром» щодо транзиту природного газу територією України в обсязі не менше 112 млрд. куб. м газу на рік протягом 5 років.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні в ході робочої наради в Сумській області.
Як повідомляв УНІАН, Ю.БОЙКО неодноразово відзначав, що питання завантаження української ГТС є надзвичайно важливим для енергетичної безпеки України, й заявляв, що Україна хоче отримати гарантії від ВАТ «Газпром» на завантаженість своєї газотранспортної системи.
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