Україна отримала часткові гарантії від Газпрому щодо транзиту газу

НАК «Нафтогаз України» отримала часткові гарантії від ВАТ «Газпром» щодо транзиту природного газу територією України в обсязі не менше 112 млрд. куб. м газу на рік протягом 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні в ході робочої наради в Сумській області.

Як повідомляв УНІАН, Ю.БОЙКО неодноразово відзначав, що питання завантаження української ГТС є надзвичайно важливим для енергетичної безпеки України, й заявляв, що Україна хоче отримати гарантії від ВАТ «Газпром» на завантаженість своєї газотранспортної системи.