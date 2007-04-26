Погода до кінця квітня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура завтра вночі становитиме 4-9° тепла, на Закарпатті, Одещині та Південному узбережжі Криму до 11°; вдень 16-21°, у західній частині до 24°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

28-29 квітня - мінлива хмарність. Вдень 28 квітня у північній половині країни місцями невеликий дощ, протягом 29 квітня у південній та східній частині короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без істотних опадів. Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с, 29 квітня у південних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, 28 квітня на півдні та сході країни, 29 квітня в північній частині 3-8° тепла; вдень 28 квітня 16-21° тепла, у західних областях до 24°, 29 квітня зниження денної температури до 11-16°, у південній частині та на Прикарпатті до 14-19°.

30 квітня - переважно без опадів; 1 травня вночі у північних, центральних, Рівненській, Волинській областях, вдень у східних, Дніпропетровській областях, Приазов"ї та Криму часом дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, 30 квітня, в Україні, окрім прикарпатських, більшості південних областей областей та Криму, на грунті та місцями і в повітрі заморозки 0-3°, 1 травня заморозки утримаються у східних областях та Приазов`ї; температура вдень 30 квітня 11-17° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя, а 1 травня і в північній частині 8-13°.

У Києві та області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°.

28-29 квітня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 28 квітня місцями невеликий дощ. Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура 28 квітня вночі 6-11°, вдень 16-21°; 29 квітня зниження вночі до 3-8° тепла, вдень до 11-16°.

30 квітня -1 травня - без опадів, лише вночі та вранці 1 травня невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла (30 квітня на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°), вдень 30 квітня 11-16° тепла, 1 травня 8-13°.