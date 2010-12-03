Злодій заліз у помешкання до генерального консула Румунії

У Чернівцях 30 листопада невідомий через незачинене вікно проник у будинок, де тимчасово мешкає Генеральний консул Румунії, і викрав особисті речі дипломата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила місцева газета «Свобода слова».

За даними часопису, у дипломата вкрали ноутбук, два чоловічі костюми, взуття, валізу, портмоне з грішми і мобільний телефон. Загальна сума завданих Генконсулові збитків становить 61 тис. грн.

Газета повідомляє про крадіжку без посилання на офіційні джерела у правоохоронних органах Чернівецької області, які наразі утримуються від будь-яких коментарів.

Водночас, із достовірних джерел УНІАН стало відомо, що такий факт мав місце, однак цей злочин досі не розкрито.