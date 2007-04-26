Рішення по Піскуну прийняли під тиском за одну хвилину?

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО стверджує, що рішення Шевченківського районного суду Києва щодо Святослава ПІСКУНА було ухвалено з порушенням норм судочинства й законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході вечірнього пленарного засідання Верховної Ради.

За його словами, «сьогодні о 10 ранку суддя Шевченківського райсуду КУХАЙЛІШВІЛІ прийняв постанову, яка дала Україні двох генеральних прокурорів». Народний депутат зазначив, що при відкритті провадження у справі було грубим чином порушено процесуальний кодекс, зокрема, дана справа розглядалася не колегіально, а одноосібно суддею.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив, що Кодекс адміністративного судочинства передбачає, що дана категорія справ повинна розглядатися виключно колегіально.

Крім того, за його словами, провадження у справі було відкрито 26 квітня, попереднє засідання суду призначено також на 26 квітня й ухвалене рішення теж датоване цим числом.

При цьому В.КОЛЕСНІЧЕНКО підкреслив, що слухання у справі за участю сторін не було взагалі. Він підкреслив, що це підтверджує довідка, видана судом про список справ, які були на сьогодні призначені суддею КУХАЙЛІШВІЛІ.

«Суддя райсуду КУХАЙЛІШВІЛІ як міфічний Геркулес сам скасував низку рішень вищих судів – Верховного суду України, Вищого адміністративного суду у справі за позовом екс-генпрокурора ПІСКУНА до Президента України з того ж предмету, з якого вже було відмовлено в задоволенні позову, а провадження у справі закрите», - сказав він.

Крім того, за словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, вчора Шевченківський районний суд вже відмовив у розгляді цього позову. Він підкреслив, що сьогодні «ми є свідками безпрецедентного тиску на суд і на всю судову систему».

В.КОЛЕСНІЧЕНКО підкреслив, що суддю змусили порушити всі закони. Зокрема, за словами депутата, вчора, коли Шевченківський суд встав на бік закону й відмовив у відкритті провадження у справі, указом Президента було призначено нового виконуючого обов`язки голови суду, який навіть фізично не одержав указ про своє призначення, але встиг скористатися адміністративними повноваженнями й «розписав справу на потрібного суддю».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО поновив Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України. За повідомленням прес-служби Президента, В.ЮЩЕНКО поновив С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва. Відповідний Указ Президент підписав сьогодні під час засідання колегії Генеральної прокуратури.

Завтра, 27 квітня, Верховна Рада України планує створити Тимчасову слідчу комісію з перевірки обставин роботи Шевченківського суду міста Києва, рішенням якого був поновлений С.ПІСКУН.